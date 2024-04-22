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Начальник ГИБДД Башкирии предупредил о широкомасштабной операции

В Башкирии 22 и 23 апреля проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Сегодня утром начальник региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов провел инструктаж заступающих групп личного состава органов внутренних дел по случаю проведения широкомасштабной операции.

Источник: Башинформ

Основная ее цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения. С начала года на территории республики зарегистрировано 208 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В таких происшествиях погибли 17 человек и 200 получили ранения.

«В первую очередь сотрудники полиции расставлены из учета дифференцированного анализа ДТП в местах, где есть опасность возникновения наездов на пешеходов. Особое внимание обратил на безопасность движения учащихся образовательных организаций, особенно в утренние и вечерние часы. Чтобы водители не загромождали своими автомобилями пешеходные переходы, не создавали помехи передвижения несовершеннолетним участникам дорожного движения. Дал указание провести ревизию дорожных знаков на предмет их содержания и актуальности в местах, где они установлены», — проинформировал он.

В рамках данных мероприятий сотрудники госавтоинспекции будут пресекать такой вид нарушений ПДД, как непредоставление преимущества в движении пешеходам. Также внимание будет уделено пешеходам, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах на запрещающий сигнал светофора.

Как информировал «Башинформ», в Уфе за выходные задержали 24 нетрезвых водителей.

ГИБДД