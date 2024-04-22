Начальник ГИБДД Башкирии предупредил о широкомасштабной операции

«В первую очередь сотрудники полиции расставлены из учета дифференцированного анализа ДТП в местах, где есть опасность возникновения наездов на пешеходов. Особое внимание обратил на безопасность движения учащихся образовательных организаций, особенно в утренние и вечерние часы. Чтобы водители не загромождали своими автомобилями пешеходные переходы, не создавали помехи передвижения несовершеннолетним участникам дорожного движения. Дал указание провести ревизию дорожных знаков на предмет их содержания и актуальности в местах, где они установлены», — проинформировал он.



В рамках данных мероприятий сотрудники госавтоинспекции будут пресекать такой вид нарушений ПДД, как непредоставление преимущества в движении пешеходам. Также внимание будет уделено пешеходам, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах на запрещающий сигнал светофора.