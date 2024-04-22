В Хабаровске начали заливать пруды

Ранее в краевой столице начали готовить городские фонтаны к лету. В Хабаровске их восемь, и в теплый сезон они становятся украшением города. Кроме того, в этом году планируется обновить поющие фонтаны: изменить лазерное шоу и музыкальное сопровождение. Запустить водные комплексы планируется с 1 мая, а выключить с наступлением холодов, 30 сентября. Работать они будут по расписанию с выходными и перерывами. В это время специалисты будут проверять и обслуживать оборудование.