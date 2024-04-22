Экипаж легендарного танка «Алеша» появится на школьных тетрадях в Приморье

«Мы очень гордимся нашими военнослужащими. Такие примеры всегда вдохновляют, прививают любовь к Родине, чувство гордости за Отчизну. Именно так и нужно служить. А дети должны знать, какие герои живут в Приморье, знать о подвигах этих героев. Поэтому мы решили поддержать эту инициативу и хотим, чтобы наши школьники тоже использовали эти тетради», — поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина.