Экипаж легендарного танка «Алеша» появится на школьных тетрадях в Приморье

В ближайшее время в школах Приморья появятся тетради с изображением легендарного экипажа танка «Алеша», который успешно отразил атаку на запорожском направлении и смог поразить сразу восемь вражеских целей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.
На обложках тетрадей у приморских школьников появятся изображения Ильи Гаврилова и Александра Левакова, о подвиге которых «Комсомолка» писала ранее. Лейтенант Александр Леваков, командир танка «Алеша» остановил прорыв двух танков и шести бронемашин ВСУ, а Илья Гаврилов был в этот момент «глазами» наших бойцов на поле боя, управляя БПЛА. Бой, за который министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к званиям «Герой России», длился сорок минут.
Как поделились в 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии, Илья Гаврилов в настоящее время продолжает службу в 127-й мотострелковой дивизии. Что касается Александра, то он находится в учебной воинской части и готовит танковые экипажи для ведения боя.
«Мы очень гордимся нашими военнослужащими. Такие примеры всегда вдохновляют, прививают любовь к Родине, чувство гордости за Отчизну. Именно так и нужно служить. А дети должны знать, какие герои живут в Приморье, знать о подвигах этих героев. Поэтому мы решили поддержать эту инициативу и хотим, чтобы наши школьники тоже использовали эти тетради», — поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина.
Тетради появятся в приморских школах к новому учебному году.