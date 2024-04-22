В Челябинске отменили несколько садовых маршрутов: как теперь добираться на дачу

В Челябинске с 26 апреля начнут работу 12 садовых автобусных маршрутов. В этом оду их состав, расписание и схемы движения изменились.
Отменен маршрут № 106с «СК “Металлург” — сад “Тимер”». Его заменит маршрут № 105с, который ради этого продлили до «Металлурга». На маршрут вместо микроавтобусов выставят автобусы большого класса, в день будут выполнять по два рейса.
Больше не будет курсировать автобус № 107с «Чичерина — сад “Кировский-1”». Вместо него челябинцам предлагают ездить на автобусе № 128с, количество рейсов которого увеличили с привычных 4 до 9 в день.
Также отменен автобус № 119с «Теплотехнический институт — сад “Теплостроевец”». Чтобы его заменить, маршрут № 103с продлили до «Теплостроевца», увеличив количество рейсов с 3 до 4 в день.
В нынешнем сезоне садовые автобусы не станут ездить по участку улицы 50-лет ВЛКСМ, на остановке «Бассейн “Строитель” ждать их больше не стоит.
— Вместо остановки «Многопрофильный колледж» «посадка пассажиров будет осуществляться на остановке “ул. Жукова” (в направлении ДК “Строителей”), — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Вдобавок на маршруте № 102с решили изменить расписание в период с 1 сентября по 15 октября. В вечерний рейс осенью автобус станет отправляться на полчаса раньше.