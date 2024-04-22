В Челябинске отменили несколько садовых маршрутов: как теперь добираться на дачу

Отменен маршрут № 106с «СК “Металлург” — сад “Тимер”». Его заменит маршрут № 105с, который ради этого продлили до «Металлурга». На маршрут вместо микроавтобусов выставят автобусы большого класса, в день будут выполнять по два рейса.