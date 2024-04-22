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В МЧС объяснили звуки взрывов, насторожившие челябинцев

Грохот был связан с производственными процессами.

Источник: Аргументы и факты

В региональном МЧС объяснили похожие на взрывы звуки, насторожившие челябинцев утром 22 апреля.

Грохот слышали жители Ленинского района. Некоторые приняли его за звуки грозы, а других непонятные раскаты заставили поволноваться.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что хлопки были следствием производственных процессов на одном из местных заводов.

«22 апреля с 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в ведомстве.

МЧС