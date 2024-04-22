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На уборку Новокузнецка к 9 мая дополнительно выделили 100 млн рублей

К 1 мая в городе запустят фонтаны.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что на уборку города к 9 мая и мелкий ямочный ремонт из бюджета дополнительно выделили 100 млн рублей. Власти проверят и подъезды к кладбищам.

«С сегодняшнего дня дорожники приступают к работам на Ильинском шоссе, Северном въезде по улице Горноспасательная, также продолжается ремонт на Вокзальной. С 15 мая начинаем ремонт участка дороги улицы Пролетарская. На Нижнепролетарской проводится поддержание текущего состояния дороги — грейдирование, отсыпка ям и выбоин», — пишет чиновник.

Также он сообщает, что по традиции к 1 мая в Новокузнецке запустят фонтаны. Специалисты уже занимаются технической проверкой и подготовкой к запуску.