В Волгограде перенесли часть отключений горячей воды, стартующих с понедельника

С понедельника, 22 апреля 2022 года в четырех районах Волгограда на несколько дней отключат горячую воду. Без ванной и привычных удобств останутся жители отдельных улиц в Дзержинском, Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. При этом в части Краснооктябрьского района, которую обслуживает котельная 629, отключения перенесли на другой месяц, сообщили в «Концессиях».