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В Волгограде перенесли часть отключений горячей воды, стартующих с понедельника

Очередное отключение воды стартует в Волгограде с понедельника 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 22 апреля 2022 года в четырех районах Волгограда на несколько дней отключат горячую воду. Без ванной и привычных удобств останутся жители отдельных улиц в Дзержинском, Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. При этом в части Краснооктябрьского района, которую обслуживает котельная 629, отключения перенесли на другой месяц, сообщили в «Концессиях».

«Запланированные работы в рамках планово-предупредительного ремонта на котельной 629 в Краснооктябрьском районе с 22 по 24 апреля переносятся на более поздний срок», — рассказали в пресс-службе «Концессий теплоснабжения» 22 апреля.

Так что горячую воду на улицах Богунской, Варшавской, Гончарова, четной стороне Еременко, Короткой, Кузнецова, Новоремесленной, Таращанцев, Цеткин, Штеменко (от Первой до Второй продольной), Хользунова, 39-й Гвардейской (6, 8), на проспекте Металлургов и в переулке Аэропортовский отключат позже.

Весь график отключений горячей воды на апрель 2024 в Волгограде с адресами домов здесь.

ЖКХ