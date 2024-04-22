В Волгограде перенесли часть отключений горячей воды, стартующих с понедельника

С понедельника, 22 апреля 2022 года в четырех районах Волгограда на несколько дней отключат горячую воду. Без ванной и привычных удобств останутся жители отдельных улиц в Дзержинском, Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. При этом в части Краснооктябрьского района, которую обслуживает котельная 629, отключения перенесли на другой месяц, сообщили в «Концессиях».
«Запланированные работы в рамках планово-предупредительного ремонта на котельной 629 в Краснооктябрьском районе с 22 по 24 апреля переносятся на более поздний срок», — рассказали в пресс-службе «Концессий теплоснабжения» 22 апреля.
Так что горячую воду на улицах Богунской, Варшавской, Гончарова, четной стороне Еременко, Короткой, Кузнецова, Новоремесленной, Таращанцев, Цеткин, Штеменко (от Первой до Второй продольной), Хользунова, 39-й Гвардейской (6, 8), на проспекте Металлургов и в переулке Аэропортовский отключат позже.
Весь график отключений горячей воды на апрель 2024 в Волгограде с адресами домов здесь.