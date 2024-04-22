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В Правительстве Ростовской области рассказали, как вести себя в пожароопасный период

Ростовская область, 22 апреля 2024. DON24.RU. В пресс-службе Правительства Ростовской области рассказали, как вести себя в пожароопасный период. В апреле в регионе начался пожароопасный сезон.

На сегодняшний день на Дону действуют оперативные штабы, создана межведомственная рабочая группа для мониторинга информации о возгораниях и по их тушению.

«Реагирование на ландшафтные пожары обеспечивают 57 пожарных частей — 687 человек и 181 пожарный автомобиль», — сообщил источник.

Чтобы обезопасить себя от пожара в жилом доме или на загородном участке, дончанам рекомендуют приобрести огнетушитель, скосить сухую растительность и запретить детям играть со спичками. Сжигать мусор и листву можно только в специально отведенном месте. В правительстве напомнили, что при введении противопожарного режима запрещается разжигать костры.

Во время отдыха на природе в пожароопасный период запрещается разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей. Не рекомендуется оставлять материалы, пропитанные горючими веществами. Также нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах, и выжигать траву.

пожары