В Правительстве Ростовской области рассказали, как вести себя в пожароопасный период

Чтобы обезопасить себя от пожара в жилом доме или на загородном участке, дончанам рекомендуют приобрести огнетушитель, скосить сухую растительность и запретить детям играть со спичками. Сжигать мусор и листву можно только в специально отведенном месте. В правительстве напомнили, что при введении противопожарного режима запрещается разжигать костры.