Единовременные выплаты получат ветераны к 9 Мая в Приморье: суммы

Отметим, что в Приморье также есть льготы для ветеранов. Среди них — 50% компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, полная компенсация взносов на ремонт дома и денежная помощь на проезд. Также через СФР они могут оформить ежемесячную денежную помощь и социальные услуги.