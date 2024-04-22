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Единовременные выплаты получат ветераны к 9 Мая в Приморье: суммы

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля, ФедералПресс. В Приморье более двух тысяч ветеранов получат единовременные выплаты к 79-летию Победы. Для получения денег никаких заявлений подавать не нужно.

Источник: Reuters

Как сообщили в правительстве Приморского края, выплаты предназначены для участников и инвалидов войны, бывших узников лагерей и награжденных знаками за подвиги войны. Для этих категорий граждан сумма выплат составит 5 тысяч рублей.

Также единовременные выплаты предусмотрены для вдов военнослужащих, они получат по 3 тысячи рублей.

Отметим, что в Приморье также есть льготы для ветеранов. Среди них — 50% компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, полная компенсация взносов на ремонт дома и денежная помощь на проезд. Также через СФР они могут оформить ежемесячную денежную помощь и социальные услуги.

Напомним, во Владивостоке стартовали репетиции парада Победы, посвященного 79-й годовщине окончания Великой отечественной войне. График и адреса перекрытий можно посмотреть здесь.