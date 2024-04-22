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В Волгограде 24 апреля стартует международный турнир УЕФА

В город-герой приедут юношеские сборные из разных стран.

Первенство пройдет на двух площадках, вход свободный.

В Волгограде с 24 по 29 апреля пройдет турнир УЕФА. Его участниками станут юношеские сборные U16 из России, Казахстана, Сербии и Ганы. Матчи состоятся на стадионах ВГАФК и «Зенит».

Болельщики могут получить билеты по инструкции, размещенной на сайте Российского футбольного союза. Детям до 5 лет они и вовсе не потребуются, если те придут на игру со взрослыми и не будут занимать отдельное место.

Турнир откроют сборные Сербии и Казахстана на стадионе Волгоградской государственной академии физкультуры. Встреча начнется в 11.00. Юные россияне проведут матчи на стадионе «Зенит». Их первым соперником станет команда из Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 16.30.

Во втором туре 26 апреля зрители увидят матчи Гана — Сербия и Россия — Казахстан. На воскресенье, 28 апреля, запланированы противостояния Казахстана и Ганы, РФ и сербской сборной.

Напомним, ранее в европейской ассоциации футбола заявили, что частично профинансируют турнир в Волгограде. В РФС отметили, что международный форум в городе-герое поможет вернуться российским атлетам в мировой спорт.