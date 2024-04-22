В Волгограде 24 апреля стартует международный турнир УЕФА

Первенство пройдет на двух площадках, вход свободный.
Болельщики могут получить билеты по инструкции, размещенной на сайте Российского футбольного союза. Детям до 5 лет они и вовсе не потребуются, если те придут на игру со взрослыми и не будут занимать отдельное место.
Турнир откроют сборные Сербии и Казахстана на стадионе Волгоградской государственной академии физкультуры. Встреча начнется в 11.00. Юные россияне проведут матчи на стадионе «Зенит». Их первым соперником станет команда из Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 16.30.
Во втором туре 26 апреля зрители увидят матчи Гана — Сербия и Россия — Казахстан. На воскресенье, 28 апреля, запланированы противостояния Казахстана и Ганы, РФ и сербской сборной.
Напомним, ранее в европейской ассоциации футбола заявили, что частично профинансируют турнир в Волгограде. В РФС отметили, что международный форум в городе-герое поможет вернуться российским атлетам в мировой спорт.