Власти назвали адреса, где оборудуют приподнятые пешеходные переходы

В Калининграде 11 адресов собираются оборудовать приподнятыми пешеходными переходами.
На улице Планерной в районе дома 42б появится приподнятый пешеходный переход, который приучит водителей соблюдать скоростной режим в городе.
Также в списке на оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями ещё 10 адресов:
— 1-я Б. Окружная (Катина).
— Аллея смелых (Белгородская -Черниговская — Мукомольная).
— Интернациональная, 57.
— Каштановая аллея (Чапаева- Огарева).
— Кирова (ДС № 95).
— Лукашова, 11.
— Фрунзе, 38А.
— Каштановая аллея («ШИЛИ»).
— пр. Мира-(Катина).
— Советский пр-т (Солдатская).
На эти работы из бюджета выделено почти 7 млн руб. аукцион по поиску подрядчика объявлен.