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Власти назвали адреса, где оборудуют приподнятые пешеходные переходы

Такие «преграды» позволяют снизить скорость транспорта.

Источник: Администрация Калининграда

В Калининграде 11 адресов собираются оборудовать приподнятыми пешеходными переходами.

На улице Планерной в районе дома 42б появится приподнятый пешеходный переход, который приучит водителей соблюдать скоростной режим в городе.

Также в списке на оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями ещё 10 адресов:

— 1-я Б. Окружная (Катина).

— Аллея смелых (Белгородская -Черниговская — Мукомольная).

— Интернациональная, 57.

— Каштановая аллея (Чапаева- Огарева).

— Кирова (ДС № 95).

— Лукашова, 11.

— Фрунзе, 38А.

— Каштановая аллея («ШИЛИ»).

— пр. Мира-(Катина).

— Советский пр-т (Солдатская).

На эти работы из бюджета выделено почти 7 млн руб. аукцион по поиску подрядчика объявлен.