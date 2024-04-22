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Белка напала на женщину в челябинском парке

В Челябинске в парке Гагарина белка напала на женщину с ребенком и оцарапала ей ногу. Теперь пострадавшая ставит уколы от бешенства и столбняка.

Источник: ЕАН

Инцидент произошел 21 апреля. Женщина гуляла в парке с мужем и ребенком в коляске. Она увидела белку и остановилась, чтобы достать детское питание из сумки. В этот момент зверек прыгнул челябинке на ногу. После этого белка снова забралась на дерево, а женщина заметила царапину на ноге.

«Думаю, белки тут привыкли, что их кормят, и, услышав шелест пакета, она бросилась к нам. Но все равно страшно. Я погуглила, что через царапину от когтей тоже можно заразиться бешенством или столбняком — меньше вероятность, чем от укуса, но все же», — рассказала пострадавшая сайту «Царьград».

Женщина обратилась в травмпункт, где ей поставили уколы от бешенства и столбняка.

флора и фауна