Белка напала на женщину в челябинском парке

Инцидент произошел 21 апреля. Женщина гуляла в парке с мужем и ребенком в коляске. Она увидела белку и остановилась, чтобы достать детское питание из сумки. В этот момент зверек прыгнул челябинке на ногу. После этого белка снова забралась на дерево, а женщина заметила царапину на ноге.
«Думаю, белки тут привыкли, что их кормят, и, услышав шелест пакета, она бросилась к нам. Но все равно страшно. Я погуглила, что через царапину от когтей тоже можно заразиться бешенством или столбняком — меньше вероятность, чем от укуса, но все же», — рассказала пострадавшая сайту «Царьград».
Женщина обратилась в травмпункт, где ей поставили уколы от бешенства и столбняка.