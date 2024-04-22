Белка напала на женщину в челябинском парке

«Думаю, белки тут привыкли, что их кормят, и, услышав шелест пакета, она бросилась к нам. Но все равно страшно. Я погуглила, что через царапину от когтей тоже можно заразиться бешенством или столбняком — меньше вероятность, чем от укуса, но все же», — рассказала пострадавшая сайту «Царьград».