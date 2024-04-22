Котова недовольна уборкой мусора на главной пешеходной улице Челябинска

«Нужно обязательно собрать тех, кто работает на предприятиях общепита на Кировке, и распределить обязанности, кто будет убирать. Потому что в этот сезон зашли очень плохо. Количество урн осталось прежним, а мусора стало намного больше. Несмотря на то, что поставили дополнительные баки, люди все равно бросают мусор в урны. Используйте указатели или ставьте баки возле урн».
Глава города распорядилась очищать от отходов урны на остановках до 8:00 из-за их быстрой наполняемости. Как альтернатива — установка большего количества урн.
Также мэр поручила бросить силы и на уборку газонов после схода снега. Котова отметила, что некоторые остановочные комплексы все еще не отмыты после зимнего сезона.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинцы смогут обратиться в прокуратуру и сообщить о проблемах с вывозом мусора с контейнерных площадок города. 15 января появилась горячая линия для жалоб.