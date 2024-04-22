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Котова недовольна уборкой мусора на главной пешеходной улице Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апреля, ФедералПресс. Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна качеством уборки мусора на Кировке. По ее словам, урны постоянно переполнены.

«Нужно обязательно собрать тех, кто работает на предприятиях общепита на Кировке, и распределить обязанности, кто будет убирать. Потому что в этот сезон зашли очень плохо. Количество урн осталось прежним, а мусора стало намного больше. Несмотря на то, что поставили дополнительные баки, люди все равно бросают мусор в урны. Используйте указатели или ставьте баки возле урн».

сообщила Наталья Котова

Глава города распорядилась очищать от отходов урны на остановках до 8:00 из-за их быстрой наполняемости. Как альтернатива — установка большего количества урн.

Также мэр поручила бросить силы и на уборку газонов после схода снега. Котова отметила, что некоторые остановочные комплексы все еще не отмыты после зимнего сезона.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинцы смогут обратиться в прокуратуру и сообщить о проблемах с вывозом мусора с контейнерных площадок города. 15 января появилась горячая линия для жалоб.