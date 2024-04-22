Котова недовольна уборкой мусора на главной пешеходной улице Челябинска

«Нужно обязательно собрать тех, кто работает на предприятиях общепита на Кировке, и распределить обязанности, кто будет убирать. Потому что в этот сезон зашли очень плохо. Количество урн осталось прежним, а мусора стало намного больше. Несмотря на то, что поставили дополнительные баки, люди все равно бросают мусор в урны. Используйте указатели или ставьте баки возле урн».