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Аттракционы начали устанавливать в парке Гайдара в Хабаровске

Общественное пространство готовят к лету.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вовсю идет подготовка к летнему периоду. Например, в парке Гайдара устанавливают аттракционы и украшают общественное пространство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Обычно в этом месте аттракционов немало. Каждый год тут работают карусели, качели, бассейн с надувными лодками, батуты и многое другое. Помимо этого, детей можно отвести в лазертаг, боулинг, различные игровые комнаты.

Сезон аттракционов традиционно начинается с наступлением тепла. Пока администрация города точно даты не сообщала. В Хабаровске продолжается подготовка: карусели нужно подготовить, проверить и зарегистрировать.

Также жители краевой столицы сообщают, что в парке Гайдара также заливают небольшой пруд. Подобная работа идет и в других частях города.