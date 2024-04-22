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Аксенов поздравил Владыку Лазаря с 85-летием

Глава Крыма отметил вклад священнослужителя в возрождение православия.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В понедельник, 22 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Владыку Лазаря с 85-летием. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

— Невозможно переоценить вклад Владыки в возрождение Православия в Крыму, в укрепление веры и духовное просвещение народа.

подчеркнул Аксенов

По его словам, когда Лазарь возглавлял Крымскую кафедру, молитвенная жизнь вернулась в древние монастыри. Глава республики отметил, что в регионе построили множество новых храмов. Аксенов добавил, что в Крыму начала работать духовная семинария. На полуострове реализовали важные благотворительные и просветительские проекты.

— Очень много сделано для сохранения традиционных семейных ценностей, для укрепления мира и согласия на крымской земле, — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что церковь канонизировала Святителя Луку Войно-Ясенецкого и Святителя Гурия Таврического. Аксенов пожелал Лазарю крепкого здоровья и всего самого доброго.

Напомним, решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления. Новым главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон (Шевкунов).

религии