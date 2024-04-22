Аксенов поздравил Владыку Лазаря с 85-летием

По его словам, когда Лазарь возглавлял Крымскую кафедру, молитвенная жизнь вернулась в древние монастыри. Глава республики отметил, что в регионе построили множество новых храмов. Аксенов добавил, что в Крыму начала работать духовная семинария. На полуострове реализовали важные благотворительные и просветительские проекты.