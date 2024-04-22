Хабаровский край выделился на фоне роста инфляции

В частности эксперты отметили, что в Хабаровском крае в марте 2024 года годовая инфляция замедлилась, снижались цены на услуги зарубежного туризма. Между тем, прирост цен на продовольственные товары за последний год составил 9,7 процента, что немного выше среднего уровня инфляции в регионе. Растет цена на непродовольственные товары, но темп уже меньше.