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Хабаровский край выделился на фоне роста инфляции

По оценкам аналитиков, в регионах Дальневосточного федерального округа, таких как Приморский край, Бурятия и Забайкалье, наблюдается ускоренный рост инфляции, который превышает средний уровень по округу.

Источник: МК.RU Хабаровск

Хабаровский край на фоне этих субъектов России выделяется относительной стабильностью. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В частности эксперты отметили, что в Хабаровском крае в марте 2024 года годовая инфляция замедлилась, снижались цены на услуги зарубежного туризма. Между тем, прирост цен на продовольственные товары за последний год составил 9,7 процента, что немного выше среднего уровня инфляции в регионе. Растет цена на непродовольственные товары, но темп уже меньше.

инфляция