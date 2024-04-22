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Главные новости 22 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В России началась самая длинная рабочая неделя года
Первомайские праздники в 2024 году начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продлятся до среды, 1 мая, включительно. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем.

Уровень Тобола в Тюменской области поднялся на 80 см за сутки
Пик паводка в Тюменской области прогнозируется на 23—25 апреля.

Студенческие билеты в России переведут в электронный вид
Пилотный проект, как отмечается, пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

Приостановлен розыск фигуранта дела о растрате денег РЖД
Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова.

«Шашлычный набор» в апреле подорожал на 11%
Если мясо для шашлыков чаще покупают офлайн, то другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, всё больше приобретают в онлайне.