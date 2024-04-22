Землетрясение зафиксировали рядом с акваторией Приморья — карта

Рядом с акваторией Приморья зафиксировано мощное землетрясение на глубине 209.9 км. По данным eqalert.ru, магнитуда землетрясения — 4,7, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что землетрясения характеризуется как слабые (1−4 балла), сильные (5−7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.