Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение зафиксировали рядом с акваторией Приморья — карта

Специалисты поделились последними данными.

Источник: EQALERT

Рядом с акваторией Приморья зафиксировано мощное землетрясение на глубине 209.9 км. По данным eqalert.ru, магнитуда землетрясения — 4,7, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что землетрясения характеризуется как слабые (1−4 балла), сильные (5−7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.