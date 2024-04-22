В Омске скоропостижно скончался профессор ОмГУ Владимир Прудников

«Профессором Прудниковым были получены крупные результаты в теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники. Он стал родоначальником династии физиков. Его семья не только продолжает традиции научных исследований, но и активно участвует в обучении студентов», — говорится в некрологе.