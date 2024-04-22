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В Омске скоропостижно скончался профессор ОмГУ Владимир Прудников

Скоропостижно скончался заслуженный работник высшей школы РФ, завкафедрой теоретической физики, доктор физмат наук, профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Владимир Васильевич Прудников.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ОМГУ ИМ.Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ему был 71 год. Владимир Прудников — выпускник Казанского госуниверситета, аспирантуру окончил в Казанском физико-техническом институте. В ОмГУ проработал более 45 лет, создал на кафедре дружный ориентированный на результат коллектив.

«Профессором Прудниковым были получены крупные результаты в теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники. Он стал родоначальником династии физиков. Его семья не только продолжает традиции научных исследований, но и активно участвует в обучении студентов», — говорится в некрологе.

«МК в Омске» приносит соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.