В Омске скоропостижно скончался профессор ОмГУ Владимир Прудников

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Ему был 71 год. Владимир Прудников — выпускник Казанского госуниверситета, аспирантуру окончил в Казанском физико-техническом институте. В ОмГУ проработал более 45 лет, создал на кафедре дружный ориентированный на результат коллектив.
«Профессором Прудниковым были получены крупные результаты в теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники. Он стал родоначальником династии физиков. Его семья не только продолжает традиции научных исследований, но и активно участвует в обучении студентов», — говорится в некрологе.
«МК в Омске» приносит соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.