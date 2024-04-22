В Ростове открыли первые площадки для раздельного сбора мусора

Первые площадки для раздельного сбора мусора открыли в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Чистый город».
Пилотный проект по раздельному сбору отходов на контейнерных площадках запустили накануне городские экоактивисты и регоператор. Два пункта сбора вторсырья появились в ЖК «Западная резиденция». Теперь кроме обычных баков для ТКО здесь установлена тара под пластик и алюминий. Для удобства жителей контейнеры отличаются по цвету и имеют соответствующие таблички.
Территории для установки площадок выбирали по результатам голосования ростовчан. Теперь экоактивисты совместно с управляющей компаний, регоператором и министерством ЖКХ области будут анализировать, насколько активно горожане пользуются новыми контейнерами.
— Исходя из скорости и объемов накопления вторсырья мы определим график вывоза полезных фракций. Отходы из контейнеров для раздельного сбора будут проходить досортировку в ручном режиме на специализированных линиях. Это нужно, чтобы разделить их по видам и убрать то, что попало в контейнеры по ошибке, — рассказал руководитель ростовского филиала ГК «Чистый город» Владимир Шило.
Отмечается, что до конца апреля пункт раздельного сбора мусора появится в ЖК «Красный Аксай».