В Ростове открыли первые площадки для раздельного сбора мусора

— Исходя из скорости и объемов накопления вторсырья мы определим график вывоза полезных фракций. Отходы из контейнеров для раздельного сбора будут проходить досортировку в ручном режиме на специализированных линиях. Это нужно, чтобы разделить их по видам и убрать то, что попало в контейнеры по ошибке, — рассказал руководитель ростовского филиала ГК «Чистый город» Владимир Шило.