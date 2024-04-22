Дожди, заморозки и рекорды. Чего ждать от погоды в Петербурге на шестидневной рабочей неделе

Шестидневная рабочая неделя не побалует петербуржцев солнцем. Распогодится только к пятнице, но это не поможет избежать дождей, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Неделя началась с облачной и дождливой погоды, которую в регион принес второй из серии южных циклонов. 22 апреля, в понедельник, временами ожидаются дожди, днем — до +10 градусов. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, порывистый.
Во вторник циклон продолжит смещаться на север и сохранит в небе над регионом облака и дожди, а также слегка снизит температуру. Ночью — около +4…+6 градусов, днем ожидается до +7. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В среду, 24 апреля, на смену циклону выйдет небольшой антициклон, который прекратит осадки и вернет в регион ночные заморозки. Ночью — около 0…+2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +9. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
Заморозки возможны и в ночь на четверг — будет +1…+3 градуса. Днем новою порцию дождей к берегам Невы принесет теплый атмосферный фронт, связанный с третьим «серийным» циклоном с юга. Днем ожидаются небольшие дожди и +11 градусов. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.
В пятницу, 26 апреля, влияние циклона усилится: будет дождливо, но тепло, температура ожидается на 1−2 выше климатической нормы. Ночью — около +6 градусов, днем температура поднимется до +14. Ветер южный 5−10 м/с, порывистый.
Атмосферное давление будет скакать: с 753 мм оно поднимется до 763 мм рт. ст., а затем снова упадет до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
По предварительному прогнозу, в субботу ожидается до +11 градусов и обильные дожди. В воскресенье осадки прекратятся, а температура подрастет, но всего на пару градусов.