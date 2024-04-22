Будет жарко: в каких регионах Казахстана ожидается засуха

На середину мая придется начало посевных работ на севере Казахстана. Согласно прогнозу, этот месяц ожидается жарким. Среднемесячная температура воздуха на большей части территории республики прогнозируется выше нормы на 1−2 градуса. Лишь на западе — около средних многолетних значений.
«Осадков на крайнем западе республики ожидается больше средних климатических показателей. В области Улытау, Кызылординской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей осадков в мае будет выпадать меньше, чем обычно в этом месяце. В целом предстоящая погода в мае будет способствовать накоплению тепла в почве, а также активному испарению влаги с ее поверхности», — рассказала Лоенко на брифинге.
Учитывая характер прохождения весенних паводков с большим количеством талых вод, на большей части зерносеющих регионов ожидаются оптимальные запасы влаги в почве в период проведения посевных работ.
«Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры», — добавила глава департамента.
Напомним, в этом году синоптики прогнозируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность на большей территории Казахстана. Уже в мае на юге страны температура воздуха будет достигать 40 градусов выше нуля.