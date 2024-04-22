Будет жарко: в каких регионах Казахстана ожидается засуха

«Осадков на крайнем западе республики ожидается больше средних климатических показателей. В области Улытау, Кызылординской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей осадков в мае будет выпадать меньше, чем обычно в этом месяце. В целом предстоящая погода в мае будет способствовать накоплению тепла в почве, а также активному испарению влаги с ее поверхности», — рассказала Лоенко на брифинге.