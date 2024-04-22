Думала, лимфоузел, оказалось — рак: известная на всю Россию русалка случайно узнала о третьей стадии онкологии

«Знаете, я также не сомневаюсь в том, что у каждого человека есть ангелы-хранители. Я не могла решиться на то, чтобы поехать в Питер. Но произошло чудо. В тот день я была в онкодиспансере и стала проговаривать про себя: “Ангелы-хранители, дайте мне знак, чтобы я сделала правильный выбор”. Вы не поверите, в эту же секунду у женщины, которая сидела рядом со мной, ожидая врача, на телефоне в видео прозвучали слова: “Когда Бог создавал женщину, он работал долго. На шестой день к нему зашел ангел и спросил: “Зачем ты тратишь так много времени на это?”. Я тут же попросила показать мне ролик полностью, и поняла, что это был тот самый знак. Нужно работать над собой, нужно бороться.”.