Думала, лимфоузел, оказалось — рак: известная на всю Россию русалка случайно узнала о третьей стадии онкологии

Известная в России приморская красавица-русалка Анастасия Слободчикова сменила свои фотосессии с изящным хвостом в водах Японского моря на кадры из больничных палат. Одно утро перевернуло прежнюю жизнь с ног на голову. На шее появилась какая-то странная шишка. Боль не было, но откуда ей взяться? «Что со мной?». Несмотря на легкий приступ паники Настя не стала медлить и сразу же обратилась к врачу. А дальше диагноз — онкология — лимфома 3 стадии. Настя признается, да — страшно, но она любит эту жизнь, хочет стать мамой, будет бороться и, кто знает, станет путеводным маяком для тех, кто сейчас переживает то же, что и она. Редакция побеседовала с девушкой и хирургом-онкологом, который ее оперировал — Максимом Андреевым. Что такое лимфома, как предотвратить развитие онкологических и раковых заболеваний, как не опускать руки, когда сердце сковывает страх, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Незадолго до того, как Анастасия узнала о своем заболевании девушка предчувствовала неладное. Слово рак всплывало там и тут, а среди контента с русалками в соцсетях внезапно стали высвечиваться аккаунты онкобольных людей и специалистов, которые лечат эти заболевания.
«Да что же такое, думала я, это же не моя ситуация, к чему все эти видео? А за несколько дней до первых симптомов недомогания у меня была съемка, где я готовлю раков. И в тот день слово “рак” так часто прозвучало, что у меня невольно закралась мысль: “Я сейчас готовлю этих рачков, а вдруг я в наказание за это заболею?”. Да, мысль странная, понимаю, но она была. К чему бы это? Теперь понимаю… не могу уже по-другому смотреть на происходящее, не ища во всем смысл».
Тяжело это не только осознать, но и принять. Жизнь уже не будет прежней, но наша приморская русалка не сдается.
«Морально я чувствую себя неплохо. Я бы даже сказала, что временами ощущаю себя счастливым человеком, продолжаю радоваться жизни, не унываю. Да, бывают эмоциональные качели, не без этого, но я беру себя в руки. Стадии принятия прошла».
На физическое состояние девушка не жалуется, но ее беспокоит усталость, ощущение, словно она под алкоголем (такое с ней происходит по вечерам), порой немеют руки и ноги.
«Мне это, конечно же, не нравится, но пока все терпимо. Надеюсь, ухудшений не будет».
Плавать в ледяной воде русалка больше не может — категорически нельзя. Но вот в бассейне — можно. Забегая вперед, расскажем, Настя исполнила свою мечту — нырнула в самый глубокий бассейн в России, который находится в городе Всеволожск.
«Перед операцией и химией надо исполнять некоторые мечты. Потом до них не будет», — поделилась девушка.
Настя подробно рассказала в какой помощи врачей она нуждается. Сейчас идет подготовка к химиотерапии. Несколько недель назад приморская красавица обрезала свои длинные роскошные волосы (они были ниже бедер). Подписчиков, которые наблюдают за жизнью русалки, эта новость шокировала, но это был вынужденный шаг.
«Когда-то я хотела обрезать косы и отдать волосы на продажу, но сейчас я так делать не стану. Я считаю, что это моя некая связь со Вселенной. Морально я готова ходить и с короткой стрижкой, а после и вовсе без волос. Воспринимаю это как смену образа. Да, не отрицаю, если начнут выпадать волосы и мне придется их сбрить, я, возможно, буду плакать, но на сегодняшний день я все-таки считаю, что морально готова».
Сейчас Анастасия относится к химии, как к необходимому потоку витаминов, который поможет ей исцелиться. Конечно, ей страшно, но пути назад нет. Пройти этот сложный путь девушке помогают не только специалисты, но и, конечно же, ее семья.
«Мама, когда узнала о моем заболевании, плакала. Это нормальная реакция. Мой жених Степан поддерживал меня с самого первого дня, когда только появились подозрения на онкологию. Оплачивал диагностику, подбадривал. И даже сейчас, когда мы услышали окончательный диагноз, он не опустил руки, а окружил еще больше меня теплом и заботой. Мы теперь не только как влюбленные, но еще и команда. Также я получаю очень много поддержки в соцсетях, мне пишут девушки, которые исцелились или, как и я, ждут химиотерапии, или уже прошли ее. Люди с разных уголков мира желают здоровья, делятся своими историями».
Настя сейчас в Питере. Ей предстоит серьезная операция — криоконсервация яичников. Девушка мечтает стать мамой, а эта методика поможет ей сохранить фертильность, несмотря на химиотерапию. По словам русалки, ее история не только вдохновляет, но и заставляет многих задуматься о своем здоровье. Тут же возникают вопросы: а к какому врачу обращаться? Какие анализы сдать? Мы проконсультировались с врачом, который принимал участие в лечении нашей приморской русалки.
«Существуют скрининговые обследования, прежде всего — это диспансеризация. Вы должны проверить кал на скрытую кровь, записаться на маммографию (это крайне важно. Рак молочной железы занимает первое место среди всех видов онкологии у женщин) и сдайте обычные анализы крови. Пациентам с повышенными рисками на онкологию, у которых, например, есть хронические заболевания желудка, кишечника или проблемы по гинекологии, имеет смысл пройти более углубленное обследование. Например, сделать ФГДС и колоноскопию», — объяснил Максим Андреев.
При современной медицине, отметил специалист, врачи теперь могут быстрее выявить причины недугов лечащихся и поставить верный диагноз, основываясь не только на своем опыте и симптоматике пациентов, но и глядя на результаты обследований.
Героиня нашей истории также верит в медицину и готова вверить врачам самое главное, что у нее есть — свою жизнь.
«Знаете, я также не сомневаюсь в том, что у каждого человека есть ангелы-хранители. Я не могла решиться на то, чтобы поехать в Питер. Но произошло чудо. В тот день я была в онкодиспансере и стала проговаривать про себя: “Ангелы-хранители, дайте мне знак, чтобы я сделала правильный выбор”. Вы не поверите, в эту же секунду у женщины, которая сидела рядом со мной, ожидая врача, на телефоне в видео прозвучали слова: “Когда Бог создавал женщину, он работал долго. На шестой день к нему зашел ангел и спросил: “Зачем ты тратишь так много времени на это?”. Я тут же попросила показать мне ролик полностью, и поняла, что это был тот самый знак. Нужно работать над собой, нужно бороться.”.
Химиотерапия назначена на май. До операции осталось несколько дней, а пока Настя решила осуществлять свои мечты. Она уверена — позитивные эмоции — тоже один из важных этапов выздоровления.
«Я уже скорее хочу приступить к лечению. Быстрее поправлюсь, быстрее вернусь к своим морским приключениям. Я не могу оставить свою русалочью жизнь».
Если у вас есть желание оказать финансовую поддержку русалочке, редакция готова предоставить официальные реквизиты. Насте предстоит тяжелый путь, какое-то время она не сможет работать и ей предстоит оформить инвалидность. Обследование и операция дорогостоящие, с февраля на все анализы и подготовку к химиотерапии ушло около полумиллиона, и это далеко не предел. Но Настя отмечает, самое лечение — бесплатное, по полису ОМС. В основном все затраты идут на диагностику, сохранение репродуктивной функции и перелеты.
Сбербанк:
2202 2032 8072 7068.
2200 1509 6602 9826.
Тиньков:
2200 7001 9104 7934.
Везде получатель Анастасия Владимировна С.
При переводе очень важно написать в сообщении, что это «Помощь русалочке».