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Набережную Гребного канала перекрыли из-за репетиции парада

Ограничения будут действовать несколько дней.

Источник: Время

Движение транспорта по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде приостановлено в связи с подготовкой к проведению военного парада. Об этом сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.

Напомним, ограничения будут действовать 22, 23, 24 и 25 апреля — с 09:00 до 14:30. Проехать водители не смогут по участку — от Казанского съезда до дома № 112 «А» по улице Слобода Печеры.

Движение автобусов А-5 будет организовано от Деловой улицы до остановки «Деревня Печеры» в оба направления.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что автобус между Нижним Новгородом и Кстово запустят до конца апреля.