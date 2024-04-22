В столице Урала для репетиции парада Победы перекроют пять участков улиц

В Екатеринбурге во вторник, 23 апреля, на нескольких участках улиц Дорожной и Новосибирской в связи с репетицией парада Победы перекроют движение. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с этим временно изменятся схемы движения автобусов №№ 81, 87 и 53.