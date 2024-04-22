В столице Урала для репетиции парада Победы перекроют пять участков улиц

С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по ул. Дорожной, от ул. Окраинной до ул. Городской. С 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам:
ул. 2-я Новосибирская, от ул. Палисадной до ул. Окружной;
ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;
ул. Палисадная, от ул. 2-й Новосибирской до ул. Окраинной;
ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Эскадронной;
ул. Эскадронная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской.
По данным администрации, на участках установлены временные дорожные знаки, были внесены изменения в режим работы светофоров.
Объехать перекрытия можно по следующим участках уральской столицы: в первом случае: ул. Лучистая — Окружная — Селькоровская; во втором случае: ул. Городская — Предельная — Амундсена.