В Калининградской области создали новую коллекцию одежды с янтарём. На показе мод представили 56 женских образов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Янтарного комбината.
В коллекции «Цветущий сад» каждый образ создан в единственном экземпляре. Художники и дизайнеры применяли насыпную технику и старались максимально интегрировать камень в костюмы. Янтарную крошку нанесли и закрепили прямо на ткани.
В Доме моды комбинат представил 12 образов из новой коллекции: «Калла», «Фиалка», «Тюльпан», «Нарцисс», «Ландыш», «Ромашка», «Гортензия», «Гладиолус», «Подсолнух», «Хризантема», «Роза» и «Морозник». Ещё 39 создали совместно с дизайнерами калининградских брендов одежды.
Всего на подиуме продемонстрировали 56 комплектов изделий, среди которых чокеры, сотуары, ожерелья, серьги, браслеты, кольца, ремни, сумки и галстуки. Они поступят в продажу летом в рамках Международного экономического форума, который пройдёт с 27 по 30 июня в Светлогорске.
Дом янтарной моды открыли на территории комбината в 2021 году. Его разместили в восстановленном особняке начала ХХ века.