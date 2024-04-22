В Калининградской области создали новую коллекцию одежды с янтарём

Всего на подиуме продемонстрировали 56 комплектов изделий, среди которых чокеры, сотуары, ожерелья, серьги, браслеты, кольца, ремни, сумки и галстуки. Они поступят в продажу летом в рамках Международного экономического форума, который пройдёт с 27 по 30 июня в Светлогорске.