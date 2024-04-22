Пространство у кинотеатра «Нептун» во Владивостоке изменится, а как — решают горожане

Напомним, сейчас на сайте 25.gorodsreda.ru также проходит голосование за скверы, которые благоустроят в первую очередь во Владивостоке в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По данным мэрии, на сегодняшний день свое мнение высказали уже 47 тысяч жителей приморской столицы. До окончания голосования осталось немногим больше недели. Победителями голосования станут только три общественных пространства.