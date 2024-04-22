Пространство у кинотеатра «Нептун» во Владивостоке изменится, а как — решают горожане

Каким будет общественное пространство возле кинотеатра «Нептун», решат жители Владивостока в ходе онлайн-голосования (0+), которое идет до 25 апреля. На суд общественности представлены эскизы молодых архитекторов, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы администрации Владивостока, эскизы подготовили молодые архитекторы в рамках конкурса, организованного фабрикой мороженого «Урса».
Прежде, чем выставить эскизы на онлайн-голосование, заявки проверяло компетентное жюри. Его члены оценивали работы заявителей по следующим параметрам: актуальность, креативность, техническое исполнение и возможность реализации. Наибольшее количество баллов набрали эскизы Валерии Генераловой, Дианы Мансуровой и Виктории Кабылык. Эти молодые архитекторы получат ценные призы от фабрики мороженого.
«Проект благоустройства пространства у “Нептуна” еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды», — отметила Екатерина Сиволовская.
В мэрии подчеркнули, что на основе эскиза, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет разработан проект благоустройства территории у кинотеатра «Нептун». Работы по преображению общественного пространства планируют выполнить в этом году.
Напомним, сейчас на сайте 25.gorodsreda.ru также проходит голосование за скверы, которые благоустроят в первую очередь во Владивостоке в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По данным мэрии, на сегодняшний день свое мнение высказали уже 47 тысяч жителей приморской столицы. До окончания голосования осталось немногим больше недели. Победителями голосования станут только три общественных пространства.
По данным на 9.00 22 апреля, результаты распределились следующим образом:
сквер в районе Борисенко, 102 — 14049 голосов;
сквер в районе Некрасовской, 96−98 — 9865 голосов;
сквер Кутузова — 9222 голоса;
сквер в районе Ильичева, 14−16 — 4351 голос;
сквер Магнитогорский −4328 голосов;
сквер Октябрьский — 4102 голоса;
сквер в районе Октябрьской, 10−12 — 1010 голосов.