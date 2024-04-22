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Красноярцам предложили бесплатно проверить родинки перед началом пляжно-дачного сезона

Жители Красноярска могут бесплатно проверить родинки по фото.

Источник: Красноярский онкодиспансер

Врачи краевого онкологического центра предложили красноярцам бесплатно проверить родинки и другие кожные новообразования перед началом пляжно-дачного сезона.

Для этого с 22 апреля по 12 мая необходимо отправить фотографии новообразований на электронную почту proverka@onkolog24.ru. Специалисты-онкологи изучат присланные фото и в течение нескольких дней ответят на письмо, дав указания к дальнейшим действиям или, при необходимости, пригласят вас на очный прием 16 мая.

Несколько моментов, которые нужно отразить в письме. На фото родинки нужно показать ее размер — приложить рядом линейку. Снимок необходимо сделать при хорошем дневном освещении, без лампы, а также в высоком разрешении. Не забудьте указать свой номер телефона и имя для быстрой связи.

Обратите внимание, что специалисты не оказывают онкологическую помощь детям до 18 лет. Если на коже у вашего ребенка есть новообразование, то необходимо обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства.

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