Парад военной техники и выступление актера Певцова: как в Казани отпразднуют День Победы

Праздничные мероприятия в парке Победы начнутся в 11:00 с парада юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников столицы РТ. Также здесь пройдет гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы», а позже выступят лучшие детские и молодежные оркестры города. В течение дня в парке будут работать различные тематические площадки.