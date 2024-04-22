В Ростовской области разводов оказалось больше, чем браков

В Ростовской области число разводов за январь и февраль 2024 года снизилось по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом превысило количество зарегистрированных браков. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата.
По расчетам специалистов, за два месяца 2024 года на Дону распалось 2910 пар (1568 — в январе), а в начале 2023 года — 2708.
При этом свадеб за январь-февраль 2024 года зарегистрировали 2405 (1114 свадеб было в январе), а в 2023 году — 2533.
Напомним, в красивую дату 24.04.2024 в ЗАГСах Ростовской области собираются расписаться больше 400 влюбленных пар.