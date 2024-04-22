Ремонт продлится два месяца: под Миассом ограничат движение на трассе М-5

В Челябинской области на участках трассы М-5 в течение двух месяцев будут вводить реверсивное движение из-за ремонта и расширения дороги.
Работы пройдут на отрезке с 1780 по 1790 километр трассы, в Миасском городском округе. Ремонт начнется 23 апреля, а завершится 22 июня. В районе работ будут ограничивать скорость и запускать реверсивное движение.
Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на ремонт станут закрывать по очереди участки длиной не более 600 метров, а не весь десятикилометровый отрезок трассы. Соответственно, «реверсивный» участок дороги растянется не более, чем на 600 метров. Вдобавок ограничения не станут вводить часы пик, в выходные и предпраздничные дни.