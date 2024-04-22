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В Новосибирской области ищут 42-летнего мужчину в синем костюме

В городе Обь разыскивают мужчину в синем костюме и с бородой.

Источник: Лиза Алерт

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропаже 42-летнего Павла Ивановича Рафаилова, который ушел из дома 17 апреля 2024 года и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели в городе Обь Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 190 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза, небольшая бородка.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны, синяя футболка и светлая кепка.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Павел Иванович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8−800−700−54−52 или в полицию по единому номеру 112.