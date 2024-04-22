Пермьстат нашел общее между жителями Пермского края и Италии

Пермьстат продолжат публиковать статистические данные о Пермском крае по итогам 2023 года. «Комсомолке» удалось узнать интересную информацию о жителях региона. Часть их предпочтений оказалась схожей даже с жителями других стран.
Оказывается, у жителей Пермского края наибольшей популярностью в 2023 году пользовались макаронные изделия. Различные блюда из них являются неотъемлемой частью рациона представителей солнечной Италии, за пристрастие к ним их даже шутливо называют «макаронниками».
Другим пристрастием пермяков стало употребление круп, что характерно для многих регионов России.
В своих предпочтениях среди непродовольственных товаров жители Пермского края находятся в мировом тренде, они чаще всего в прошлом году покупали аудиоаппаратуру, легковые автомобили и мобильные телефоны.
В Прикамье за последние три года более чем на 50% выросли объемы продаж через интернет — в 2023 году они достигли 23 млрд руб. В розничных торговых точках региона пермяки потратили на покупки более 714 млрд руб.