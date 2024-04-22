Около миллиона белорусов живут в зоне радиоактивного загрязнения

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Площадь радиоактивно загрязненной территории Беларуси с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС снизилась в два раза и составляет 12%, заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.
Он напомнил, что последствия аварии на атомной станции в 1986 году носят глобальный характер и затронули более двух десятков стран. Основной удар пришелся на Беларусь — 35% выброшенного в атмосферу радионуклида цезий-137 выпало на территории республики.
«Площадь радиоактивно загрязненной территории по цезию-137 вследствие его распада уменьшилась почти в два раза и в настоящее время составляет порядка 25,5 тысячи квадратных километров, или 12% общей площади Беларуси», — сказал Дедуль.
По его словам, загрязненными остаются порядка полутора миллиона гектаров лесов и около 819 тысяч гектаров сельхозугодий.
В зоне особого внимания
Представитель Госатомнадзора подчеркнул, что в настоящий момент в зонах радиоактивного загрязнения расположено более 2 тысяч населенных пунктов. В них проживает порядка 930 тысяч человек, из них 185 тысяч — дети.
«Территории эти расположены в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской, Гродненской областях. Корректировка указанного перечня осуществляется каждые пять лет», — рассказал первый замначальника ведомства.
Он отметил, что в 2024—2025 годах работа по радиоэкологическому обследованию указанных населенных пунктов будет завершена, а в начале 2026-го правительство подготовит новый перечень территорий, где необходимо провести комплекс исследований.
Ряд целевых задач по чернобыльской проблематике реализуется совместно с РФ в рамках союзных программ. На данном этапе одобрено совместное предложение по разработке совместной программы на 2025−2029 годы.
Дедуль констатировал, что с начала трагедии на ЧАЭС Беларусь направила на преодоление последствий катастрофы порядка 20 миллиардов долларов. В этой сфере было реализовано пять государственных программ (сейчас реализуется шестая) и пять союзных.