Из Башкирии в зону СВО прибыл 121-й гуманитарный конвой

Военнослужащим из республики направлены 25 автомобилей, три мотоцикла «Урал», грузовой квадроцикл, автомобильные прицепы, 216 кубометров пиломатериалов, 25 кубометров дров, квадрокоптеры, рации, тепловизоры, прицелы, оргтехника, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, фонари, строительные инструменты, блиндажные свечи, автозапчасти, медицинское оборудование, средства личной гигиены, одежда, постельное бельё, питьевая вода, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.
Ранее с 114-м гумконвоем на передовую выезжали народный артист Республики Башкортостан, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин и его коллеги Ильнур Хибатуллин и Марсель Кутуева, сообщало информагентство «Башинформ». Они выступили с концертом перед бойцами, также их номера увидели медики из Башкирии, работающие в Красном Луче, и учителя школы № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова. Накануне выезда 121-го гумконвоя артисты были награждены благодарственными письмами, которые им вручил вице-премьер республики Ирек Сагитов.