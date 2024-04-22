Из Башкирии в зону СВО прибыл 121-й гуманитарный конвой

Ранее с 114-м гумконвоем на передовую выезжали народный артист Республики Башкортостан, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин и его коллеги Ильнур Хибатуллин и Марсель Кутуева, сообщало информагентство «Башинформ». Они выступили с концертом перед бойцами, также их номера увидели медики из Башкирии, работающие в Красном Луче, и учителя школы № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова. Накануне выезда 121-го гумконвоя артисты были награждены благодарственными письмами, которые им вручил вице-премьер республики Ирек Сагитов.