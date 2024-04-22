Выпуск электробусов увеличен на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде

Электробусов станет больше на нижегородском маршруте Э-17, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.
«С прошедшей недели на линии работает девять электробусов. “Нижегородэлектротранс” планирует увеличение выпуска до десяти единиц», — рассказала старшая смены.
Кроме того, скоро электробусы на данном маршруте начнут отображаться в навигационной системе.
«Данное увеличение позволило поднять выпуск на А-61 за счет перераспределения автобусов с маршрута А-39», — добавила Чернышова.
Ранее мы сообщали, что маршрут электробуса Э-4 с 20 апреля продлевается до ЖК «Торпедо».