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Выпуск электробусов увеличен на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде

Сейчас на линии работает девять электробусов.

Электробусов станет больше на нижегородском маршруте Э-17, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.

«С прошедшей недели на линии работает девять электробусов. “Нижегородэлектротранс” планирует увеличение выпуска до десяти единиц», — рассказала старшая смены.

Кроме того, скоро электробусы на данном маршруте начнут отображаться в навигационной системе.

«Данное увеличение позволило поднять выпуск на А-61 за счет перераспределения автобусов с маршрута А-39», — добавила Чернышова.

Ранее мы сообщали, что маршрут электробуса Э-4 с 20 апреля продлевается до ЖК «Торпедо».