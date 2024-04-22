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В Воронеже дома на 11 улицах и переулках останутся без воды на несколько часов

Отключать ее будут из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 апреля, дома на 11 улицах Воронежа на четыре часа останутся без воды. Отключение будет плановым.

Специалисты «Водоканала» будут менять пожарный гидрант и запорную арматуру по адресу: переулок Севастопольский, 37. В связи с этим с 10.00 до 14.00 воды не будет по следующим адресам Железнодорожного района: улица Севастопольская; переулок Севастопольский; улицы Нахимовская, Измайловская, Полтавская; переулки Нахимовский и Полтавский (участок от Полтавской до Севастопольской) и Морской.

А еще 23 апреля будут менять арматуру на улице Урицкого, 62. В связи с этим с 10.00 до 16.00 воды не будет в следующих домах: ул. Урицкого, 47−157 и 56−128; Московский проспект, 4; Варейкиса, 49−73 и 70−78.

Напомним, в Воронеже стартовал сезон отключений горячей воды. Ее с 22 по 27 апреля не будет в 672 многоквартирных домах в четырех районах.

ЖКХ