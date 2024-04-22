В Воронеже дома на 11 улицах и переулках останутся без воды на несколько часов

Во вторник, 23 апреля, дома на 11 улицах Воронежа на четыре часа останутся без воды. Отключение будет плановым.
Специалисты «Водоканала» будут менять пожарный гидрант и запорную арматуру по адресу: переулок Севастопольский, 37. В связи с этим с 10.00 до 14.00 воды не будет по следующим адресам Железнодорожного района: улица Севастопольская; переулок Севастопольский; улицы Нахимовская, Измайловская, Полтавская; переулки Нахимовский и Полтавский (участок от Полтавской до Севастопольской) и Морской.
А еще 23 апреля будут менять арматуру на улице Урицкого, 62. В связи с этим с 10.00 до 16.00 воды не будет в следующих домах: ул. Урицкого, 47−157 и 56−128; Московский проспект, 4; Варейкиса, 49−73 и 70−78.
Напомним, в Воронеже стартовал сезон отключений горячей воды. Ее с 22 по 27 апреля не будет в 672 многоквартирных домах в четырех районах.