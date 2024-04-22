В Воронеже дома на 11 улицах и переулках останутся без воды на несколько часов

Специалисты «Водоканала» будут менять пожарный гидрант и запорную арматуру по адресу: переулок Севастопольский, 37. В связи с этим с 10.00 до 14.00 воды не будет по следующим адресам Железнодорожного района: улица Севастопольская; переулок Севастопольский; улицы Нахимовская, Измайловская, Полтавская; переулки Нахимовский и Полтавский (участок от Полтавской до Севастопольской) и Морской.