В Иркутске демонтировали почти 40 будок безнадзорных собак

Стоит отметить, что в последнее время в Иркутской области, а также других регионах России, участились случаи нападения собак на людей. Зачастую городские власти не могут справиться с отловом, стерилизацией и содержанием всех бездомных животных. Причиной этого, в том числе становится нехватка бюджетных средств.

В Заксобрании Приангарья, городских Думах уже не раз обсуждали вопрос о решении проблем с бездомными собаками. Добавим, в Государственной Думе также активно обсуждают проблему с бездомными собаками.