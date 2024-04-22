В Иркутске демонтировали почти 40 будок безнадзорных собак

В Иркутске сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций после отлова безнадзорных собак демонтировали их будки. За год во всех районах Иркутска снесли 39 таких сооружений. Горожанам напомнили, что создавать условия для обитания и размножения животных без владельцев запрещено. Такие действия являются административным правонарушением. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Работы проводили на улицах Баумана, Днепровская, Сибирских Партизан, Верхняя Набережная, Дорожная, Байкальская, Маршала Конева, Ямская, Рабочего Штаба, в микрорайоне Зеленом, городке ИВАТУ, в СНТ «Сосна» и «Энергетик».
«Как правило, такие жилища обустраивают на площадках вблизи многоквартирных домов и торговых объектов. Снос проводится как по обращениям жителей, так и по результатам мониторинга территорий специалистами комитетов по управлению городскими округами», — прокомментировали в мэрии.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения стаи бездомных собак на девочку в центре Иркутска. В этот момент школьница гуляла в парке с бабушкой. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Стоит отметить, что в последнее время в Иркутской области, а также других регионах России, участились случаи нападения собак на людей. Зачастую городские власти не могут справиться с отловом, стерилизацией и содержанием всех бездомных животных. Причиной этого, в том числе становится нехватка бюджетных средств.
В Заксобрании Приангарья, городских Думах уже не раз обсуждали вопрос о решении проблем с бездомными собаками. Добавим, в Государственной Думе также активно обсуждают проблему с бездомными собаками.
Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов высказал личное мнение касаемо ситуации с бездомными собаками и озвучил ряд предложений по решению проблемы. По словам градоначальника, городская среда не место для безнадзорных собак, в стаях животные ведут себя иначе. Руслан Болотов считает, что нужно осуществлять безвозвратный отлов собак без владельцев. Кроме того, потенциально опасных собак нужно изолировать. Приютам, которые займутся постоянным содержанием бездомных псов, будет оказываться поддержка со стороны властей.