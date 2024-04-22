201 человек за неделю пострадал от укусов клещей в Иркутской области

201 человек обратился за медицинской помощью после укусов клещей в Иркутской области за прошедшую неделю. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Всего было исследовано 165 насекомых, одно заражено энцефалитом, 36 — боррелиозом и 10 — другими клещевыми инфекциями.
Напомним, в конце марта в Приангарье активизировались клещи, несмотря на переменчивую погоду. Тогда зарегистрировали восемь обращений в медучреждения по поводу укусов насекомого. Случаи были зафиксированы в Иркутском, Усть-Кутском, Ангарском, Эхирит-Булагатском районах, Иркутске и Братске.