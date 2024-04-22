201 человек за неделю пострадал от укусов клещей в Иркутской области

201 человек обратился за медицинской помощью после укусов клещей в Иркутской области за прошедшую неделю. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.