Новосибирец погасил долг по ипотеке, чтобы не потерять квартиру

Житель Кировского района, взявший ипотеку, решил не платить по счетам. Он задолжал банку 1,4 млн рублей. Организация обратилась в суд. Суд решил выставить квартиру 33-летнего новосибирца на торги, рассказали в ГУ ФССП по НСО.
Должника о решении суда проинформировала пристав. На недвижимость наложили арест. Но мужчину и это не побудило к оплате.
После чего должнику объяснили, что имущество оценят, выставят на торги, а его выселят и з квартиры. Только тогда он опомнился, нашел деньги и погасил долг по ипотеке.