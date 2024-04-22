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Новосибирец погасил долг по ипотеке, чтобы не потерять квартиру

Мужчина не платил кредит не недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кировского района, взявший ипотеку, решил не платить по счетам. Он задолжал банку 1,4 млн рублей. Организация обратилась в суд. Суд решил выставить квартиру 33-летнего новосибирца на торги, рассказали в ГУ ФССП по НСО.

Должника о решении суда проинформировала пристав. На недвижимость наложили арест. Но мужчину и это не побудило к оплате.

После чего должнику объяснили, что имущество оценят, выставят на торги, а его выселят и з квартиры. Только тогда он опомнился, нашел деньги и погасил долг по ипотеке.