В Братске на Мемориале Славы реконструируют вечный огонь

На заседании Заксобрания Иркутской области приняли проект реконструкции Мемориала Славы в городе Братске. В числе планируемых изменений у памятника и то, что после проведения работ Вечный огонь будет гореть постоянно.
-У всех участников встречи есть общее пожелание для проектировщиков: необходимо сохранить изначальные решения, разработанные в 1975 году, с проведением благоустройства и учётом пожеланий маломобильных граждан, в том числе по замене существующих тротуарных плит на более долговечные и безопасные, — комментирует депутат Заксобрания Эдуард Дёмин.
Для предстоящей работы уже разработали цифровой макет, при благоустройстве объекту придадут современные черты, не нарушая изначального замысла автора памятника. Для подсветки мемориальной конструкции установят встраиваемые светильники, а еще декоративную подсветку растений и торшерные светильники рядом с памятником. Поработают и над дизайном ландшафта: в планах высадить деревья, кустарники и цветы.
Главным новшеством станет реконструкция газового хозяйства, благодаря этому работа вечного огня станет постоянной. Ко всему прочему установят звуковое оборудование и систему видеонаблюдения. Ремонтные работы охватят площадки у самого Мемориала и на постаментах с танком и самолетом на улице Обручева.