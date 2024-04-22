В Братске на Мемориале Славы реконструируют вечный огонь

-У всех участников встречи есть общее пожелание для проектировщиков: необходимо сохранить изначальные решения, разработанные в 1975 году, с проведением благоустройства и учётом пожеланий маломобильных граждан, в том числе по замене существующих тротуарных плит на более долговечные и безопасные, — комментирует депутат Заксобрания Эдуард Дёмин.