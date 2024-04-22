Отели с комфортом, дорога — с досмотром: что ждет туристов в Крыму на майские праздники-2024

— Спрос на отдых на полуострове в мае восстанавливается очень быстрыми темпами: вырос на 24% в сравнении с прошлым годом, и приближается к показателям 2021 года, когда доля Крыма на майские праздники составляла 86% от всех бронирований, — рассказала «КП-Крым» директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ Оксана Шустикова. — Такой повышенный спрос на майские праздники связан с наиболее доступным по цене отдыхом для россиян: в основном, сюда едут фанаты местной природы и курортов. В среднем, россияне в этом году тратят на майских праздниках в Крыму на 14,4% меньше, чем в прошлом году. Стоимость проживания обойдется в среднем в 2 872 рубля в сутки.