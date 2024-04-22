Отели с комфортом, дорога — с досмотром: что ждет туристов в Крыму на майские праздники-2024

Майские праздники в Крыму обещают быть жаркими. Прошлогодних ливней синоптики не обещают, и туристы уже готовятся к двум «порциям» выходных дней, планируя поездку к морю и бронируя отдых в отелях. К первому наплыву готовится и вся курортная инфраструктура полуострова.
ГДЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ?
Статистика бронирования на майские праздники «пляшет» от 40% до 100% номерного фонда. Единой системы сбора информации нет. Данные предоставляет платформа TravelLine, но сколько отелей к ней подключены и какова выборка, не известно. Кроме того, две трети туристов по-прежнему принимает сектор гостевого жилья — квартиры у моря, коттеджи, мини-гостиницы. Они так и не вошли в легальное поле наравне с крупными объектами и выпадают из общей статистики. Однако пользуются сервисами бронирования, где могут предоставить данные.
— Спрос на отдых на полуострове в мае восстанавливается очень быстрыми темпами: вырос на 24% в сравнении с прошлым годом, и приближается к показателям 2021 года, когда доля Крыма на майские праздники составляла 86% от всех бронирований, — рассказала «КП-Крым» директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ Оксана Шустикова. — Такой повышенный спрос на майские праздники связан с наиболее доступным по цене отдыхом для россиян: в основном, сюда едут фанаты местной природы и курортов. В среднем, россияне в этом году тратят на майских праздниках в Крыму на 14,4% меньше, чем в прошлом году. Стоимость проживания обойдется в среднем в 2 872 рубля в сутки.
В топ-10 популярных направлений отдыха в мае вошла Ялта с ростом бронирования на 35% к маю прошлого года. В пятерке популярных направлений также Севастополь, Алушта, Судак и Феодосия. Но все же, основной туристический поток устремится на Южный берег Крыма.
100% ЮЖНЫЙ БЕРЕГ.
— Весь спрос сконцентрировался на Южном берегу Крыма. Причем, в определенных категориях объектов, — подчеркнул эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. — В среднем, на 50% выше, чем в прошлом году. Точнее скажет статистика уже после майских праздников. Но треть туристического потока — это внутренние поездки. То есть симферопольцы и севастопольцы поедут в выходные дни в отели. И выиграют, естественно, те, у кого есть открытый или закрыты бассейн, СПА-комплекс, не говоря о более развитой инфраструктуре. Загрузка таких отелей может дойти до 100% в праздничные дни.
Большинство объектов стали использовать динамическое ценообразование — чем ближе к дате заезда и меньше свободных номеров, тем выше будет цена. Какой она будет по факту продажи пока не скажет никто. Поэтому в выигрыше останутся те, кто бронировал еще зимой. Но таких не много — горизонт планирования очень низкий и зависит от многих факторов, где безопасность стоит на первом месте.
НА МОСТУ КАК НА ПОСТУ.
Еще в феврале ввели дополнительные требования к досмотру перед въездом на Крымский мост. Загруженные багажом автомобили отправляют на сканер, водители заполняют декларацию по крупногабаритным вещам, инструментам и технике, спецслужбы могут проверить документы и даже содержимое телефонов. Все это требует дополнительного времени, как и ожидание своей очереди. Сигнал «воздушной тревоги» и вовсе останавливает проезд по мосту, и с досмотра автомобили отправляются в конец очереди. Можно предположить, что в канун длинных выходных не повезет застрять на 5−7 часов очереди. Такая ситуация, к примеру, была летом 2023 года. Но, остается надеяться, что больше такого «пика» не повторится.
— Я понимаю, что это неудобство, но только такими мероприятиями мы можем гарантировать безопасность, и, честно говоря, я «за». Пусть лучше будет тщательная процедура досмотра, чем там произойдет какой-нибудь инцидент, который будет иметь гораздо худшие последствия, нежели очередь на досмотр. У нас должны быть усилены меры безопасности, и это будет ответом на информационную атаку со стороны Украины, когда они каждую неделю на самых высоких уровнях заявляют, что они разбомбят Крымский мост. Это очень оказывает влияние, — подчеркнул Пылов.
К тому же, путь от Мариуполя до Джанкоя по времени занимает те же 5 часов, что придется потратить на очередь. Автомобильную дорогу там отремонтировали, приоритет у легкового транспорта как в движении, так и в прохождении контроля на КПП. И отдых не начинается с поездки по Крымскому мосту, сухопутный маршрут будет удобнее и быстрее.
У НАС РЕМОНТ.
И как бы не рвалась душа к морю, при подъезде к Алуште автомобилистам придется сбросить скорость. Идет строительство объездной автодороги, а дальше — капитальный ремонт трассы Алушта — Ялта.
— Этот год еще будем однозначно стоять в пробках, поскольку у нас активно ведутся мероприятия по капитальному ремонту участка от Алушты до Ялты, — пояснил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. — У нас по контракту в 2027 году подрядчик закончит работу. Но, понимая, что Крым — это курортный регион, есть определенные договоренности по работе на дорогах в высокий курортный сезон. Эти моменты мы так же учитываем, пытаемся корректировать.
Помимо автодорог, строительство идет на разрушенных во время сильнейшего шторма участках побережья. Больше всего 10-бальные волны повредили берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма. Бетонные буны, бермы и даже набережные пострадали от разгула стихии, и к их ремонту приступили только сейчас, когда сезон больших штормов прошел. Программа по восстановлению 70 сооружений растянется на два с половиной года и потребует 56 миллиардов рублей, из которых к этому курортному сезону выделили только седьмую часть. Поэтому туристов не должно удивлять состояние берега — у нас ремонт.