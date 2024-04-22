В Приангарье создадут центр организации дорожного движения

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения осуществляется в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объем финансирования регионального проекта в 2024 году составляет 610,2 млн рублей из областного бюджета.
Говоря об итогах работы комплексов за первый квартал 2024 года, министр отметил, о нарушении скорости вынесено более 268 тыс. постановлений (+72%), о выезде на встречную полосу — более 3,4 тыс. постановлений (+479%), также увеличилось число постановлений за нарушения при проезде перекрестков, пешеходных переходов, за неиспользование ремня безопасности и другие нарушения ПДД.
— Динамика есть, камеры фиксируют не только превышение скорости, но и многие другие нарушения. Но главная задача — это уменьшение аварийности, — подчеркнул Виктор Побойкин.
По словам Максима Лобанова, снижение есть по всем нарушениям, а также по количеству ДТП, но при этом по регион продолжает оставаться в так называемой красной зоне по показателям, которые должны быть достигнуты в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе, отметил министр, это связано с приростом интенсивности движения, который на 2023 год составил около 36%. Он также добавил, что сейчас подготовлен проект создания центра организации дорожного движения, главной задачей работы которого станет повышение безопасности на дорогах, а также достижение показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«Это выведет работу в этом направлении на новый уровень, не только за счет работы камер, а в целом за счет реализации всех мероприятий. Будет дополнительно сформирован общий план развития системы фото- и видео фиксации, системы весового контроля и интеллектуальной транспортной системы», — рассказал глава ведомства.
Виктор Побойкин подчеркнул, что депутаты готовы активно включиться в эту работу, при необходимости может быть создана рабочая группа при комитете.