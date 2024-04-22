В Приангарье создадут центр организации дорожного движения



По словам Максима Лобанова, снижение есть по всем нарушениям, а также по количеству ДТП, но при этом по регион продолжает оставаться в так называемой красной зоне по показателям, которые должны быть достигнуты в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе, отметил министр, это связано с приростом интенсивности движения, который на 2023 год составил около 36%. Он также добавил, что сейчас подготовлен проект создания центра организации дорожного движения, главной задачей работы которого станет повышение безопасности на дорогах, а также достижение показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».



«Это выведет работу в этом направлении на новый уровень, не только за счет работы камер, а в целом за счет реализации всех мероприятий. Будет дополнительно сформирован общий план развития системы фото- и видео фиксации, системы весового контроля и интеллектуальной транспортной системы», — рассказал глава ведомства.



Виктор Побойкин подчеркнул, что депутаты готовы активно включиться в эту работу, при необходимости может быть создана рабочая группа при комитете.