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На Балтийском шоссе в Калининграде два дня будут отключать светофоры

Водителей и пешеходов быть внимательными.

Источник: Калининград.Ru

На перекрёстке Балтийского шоссе и улицы Карташева в Калининграде два дня не будут работать светофоры. Оборудование отключат 23 и 26 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 23 апреля, светофоры не будут работать 8:00 до 21:00. В пятницу, 26 апреля, оборудование отключат с 9:00 до 14:00. За это время специалисты перенесут опоры и переключат подстанции.

В мэрии просят водителей и пешеходов быть внимательными на перекрёстке Балтийского шоссе и улицы Карташева в течение этих двух дней.