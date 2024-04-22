На Балтийском шоссе в Калининграде два дня будут отключать светофоры

На перекрёстке Балтийского шоссе и улицы Карташева в Калининграде два дня не будут работать светофоры. Оборудование отключат 23 и 26 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Во вторник, 23 апреля, светофоры не будут работать 8:00 до 21:00. В пятницу, 26 апреля, оборудование отключат с 9:00 до 14:00. За это время специалисты перенесут опоры и переключат подстанции.
В мэрии просят водителей и пешеходов быть внимательными на перекрёстке Балтийского шоссе и улицы Карташева в течение этих двух дней.