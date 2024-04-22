В Волгограде не стали отменять массовые мероприятия на Первомай и День Победы

Окончательную программу мероприятий на Первомай и День Победы 2024 в Волгограде еще не утвердили. Власти обещают сделать это до 1 мая. Пока же губернатор поручил чиновникам и профильным ведомствам позаботиться о комплексной безопасности жителей, гостей и всего региона на майские праздники. Также должны разработать дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и обеспечить усиленную работу общественного транспорта.