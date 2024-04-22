В Волгограде не стали отменять массовые мероприятия на Первомай и День Победы

В ряде регионов страны сообщили об отмене массовых мероприятий на Первомай и День Победы. Однако Волгоградская область готовится провести ряд масштабных событий в мае, среди которых юбилейные торжества в честь Александры Пахмутовой, День Весны и Труда, Пасха и 9 Мая. Вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей стали основными на оперативном совещании у губернатора Андрея Бочарова 22 апреля, сообщили в обладмине.
«Жители и гости Волгоградской области смогут принять участие в различных памятных, торжественных и праздничных мероприятиях, в пасхальных богослужениях, провести время с семьей, с родными и близкими людьми, с друзьями. Подготовка разноплановых мероприятий развернута во всех муниципальных образованиях».
Окончательную программу мероприятий на Первомай и День Победы 2024 в Волгограде еще не утвердили. Власти обещают сделать это до 1 мая. Пока же губернатор поручил чиновникам и профильным ведомствам позаботиться о комплексной безопасности жителей, гостей и всего региона на майские праздники. Также должны разработать дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и обеспечить усиленную работу общественного транспорта.
Чиновники на майских праздниках будут работать в режиме 24/7, для этого составят графики круглосуточных дежурств. А до этого все общественные территории должны привести в порядок, особое внимание накануне пасхальной недели — кладбищам.
Напомним, решение об отмене массовых мероприятий в День Победы уже приняли власти в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской, Курской областях и других регионах России. В Волгограде пока готовятся к параду 9 Мая, празднику на Центральной набережной и на Мамаевом кургане.