«Великий сын города»: как Иммануил Кант присматривает за калининградцами

Ещё при жизни его называли «великим сыном старого города». Спустя века учёный остаётся важнейшей фигурой и для калининградцев. Философ проявляется в топонимике, удивляет в названиях брендов, снимает шляпу на сувенирах, присматривает со стен, нависает в проекциях и просматривается культурных образах.
Иммануил Кант имеет множество неожиданных граней и давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Не только как великий философ, но и как образ, дух, миф. Он незримо приглядывает за нами и не даёт сбиться внутреннему моральному закону. По крайней мере, в это хочется верить.
К юбилею Канта редакция Калининград.Ru подготовила подборку фотографий — очень разных, но отражающих многогранность философа для его земляков.