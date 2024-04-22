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«Великий сын города»: как Иммануил Кант присматривает за калининградцами

Ровно 300 лет назад, 22 апреля 1724 года, в Кёнигсберге родился Иммануил Кант. Труды одного из важнейших философов эпохи Просвещения до сих пор не утратили актуальности. Кант создал работы в области эпистемологии, метафизики, этики и эстетики.

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Ещё при жизни его называли «великим сыном старого города». Спустя века учёный остаётся важнейшей фигурой и для калининградцев. Философ проявляется в топонимике, удивляет в названиях брендов, снимает шляпу на сувенирах, присматривает со стен, нависает в проекциях и просматривается культурных образах.

Иммануил Кант имеет множество неожиданных граней и давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Не только как великий философ, но и как образ, дух, миф. Он незримо приглядывает за нами и не даёт сбиться внутреннему моральному закону. По крайней мере, в это хочется верить.

К юбилею Канта редакция Калининград.Ru подготовила подборку фотографий — очень разных, но отражающих многогранность философа для его земляков.

история