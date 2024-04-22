«Великий сын города»: как Иммануил Кант присматривает за калининградцами

Иммануил Кант имеет множество неожиданных граней и давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Не только как великий философ, но и как образ, дух, миф. Он незримо приглядывает за нами и не даёт сбиться внутреннему моральному закону. По крайней мере, в это хочется верить.