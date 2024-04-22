Омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям с призывом

Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА — всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий — о внесении поправок в КоАП.