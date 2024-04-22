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Омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям с призывом

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) выступила с заявлением и призвала обеспечивать безопасность детей, сообщает Zakon.kz.

В Stories за 22 апреля 2024 года сказано, что только за сутки (20 апреля) по стране утонули два ребенка, а трое — выпали из окон.

«Пожалуйста, не оставляйте детей одних у водоемов, установите блокираторы на окна. Безопасность детей в наших руках».

Динара Закиева

В продолжении Закиева уточнила:

«В соответствии с новым законом ОСИ, КСК должны проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, включая оповещение родителей устанавливать блокираторы на окна. В новом законе также предусматривается ответственность за необеспечение безопасности детей родителями».

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что в Казахстане устанавливается нулевая терпимость за насилие в отношении детей.

Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА — всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий — о внесении поправок в КоАП.

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