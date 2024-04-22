Омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям с призывом

В Stories за 22 апреля 2024 года сказано, что только за сутки (20 апреля) по стране утонули два ребенка, а трое — выпали из окон.
«Пожалуйста, не оставляйте детей одних у водоемов, установите блокираторы на окна. Безопасность детей в наших руках».
В продолжении Закиева уточнила:
«В соответствии с новым законом ОСИ, КСК должны проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, включая оповещение родителей устанавливать блокираторы на окна. В новом законе также предусматривается ответственность за необеспечение безопасности детей родителями».
Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что в Казахстане устанавливается нулевая терпимость за насилие в отношении детей.
Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА — всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий — о внесении поправок в КоАП.