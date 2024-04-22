Жители Нижнего Новгорода снова жалуются на запах фекалий

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась губернатору Глебу Никитину на запах фекалий в верхней части города. Об этом она написала главе региона в соцсети.
«Довольно долго полгорода задыхается от запаха фекалий: Новая Кузнечиха, Цветы, Печеры, Анкудиновка, вся округа у Дворца спорта, — пишет Янка К. — Сделайте что-нибудь, это же невозможно, задыхаться почти каждый день».
Нижегородка предполагает, что запах сероводорода исходит от очистных сооружений в Артемовских лугах или же приносит из Кстова.
Это уже не первое обращение нижегородцев к губернатору. Также на вонь жаловались жители Бора — председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.