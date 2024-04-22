Жители Нижнего Новгорода снова жалуются на запах фекалий

«Довольно долго полгорода задыхается от запаха фекалий: Новая Кузнечиха, Цветы, Печеры, Анкудиновка, вся округа у Дворца спорта, — пишет Янка К. — Сделайте что-нибудь, это же невозможно, задыхаться почти каждый день».