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Возле здания Госсовета в Симферополе вандалы разгромили фонтан

В Симферополе вандалы разгромили фонтан возле здания Госсовета Крыма.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе вандалы разгромили фонтан, расположенный возле здания Государственного Совета Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сквере Республики неизвестные разбили облицовочную плитку из донецкого гранита. Кроме того, карты Крыма исчезла часть стеклянных светильников-полусфер. Повреждения обнаружили утром в воскресенье, 21 апреля.

— Было составлено заявление в полицию, — говорится в сообщении.

Свидетелей просят обратиться в дежурную часть на улице Футболистов, 20.

— Вандализм и порча городского имущества могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью, — говорится в сообщении.