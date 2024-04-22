Возле здания Госсовета в Симферополе вандалы разгромили фонтан

В Симферополе вандалы разгромили фонтан, расположенный возле здания Государственного Совета Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В сквере Республики неизвестные разбили облицовочную плитку из донецкого гранита. Кроме того, карты Крыма исчезла часть стеклянных светильников-полусфер. Повреждения обнаружили утром в воскресенье, 21 апреля.
— Было составлено заявление в полицию, — говорится в сообщении.
Свидетелей просят обратиться в дежурную часть на улице Футболистов, 20.
— Вандализм и порча городского имущества могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью, — говорится в сообщении.