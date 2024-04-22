Омские дороги теперь будут капитально ремонтировать по ночам

Кроме того, во время объезда они проверили качество уборки Омска от мусора, который был собран во время большого субботника 20 апреля. Качество уборки было поручено «срочно подтянуть». Губернатор подчеркнул, что нужно максимально быстро до утра убрать все пакеты с контейнерных площадок и остальных мест.