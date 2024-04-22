Омские дороги теперь будут капитально ремонтировать по ночам

Глава региона в своём телеграм-канале рассказал о том, что вместе с мэром Сергеем Шелестом они проехали по городским дорогам. Во время пути они заметили пробку на Красном пути, которая образовалась из-за ремонта. Из-за этого Виталий Хоценко поручил перевести все капитальные ремонтные работы на ночной график.
«Кроме того, все работы по нанесению разметки и ямочному ремонту должны быть выполнены в максимально оперативные сроки. Для этого у нас есть все ресурсы, муниципальный асфальто-бетонный завод запущен после зимы и работает в полную мощь».
Кроме того, во время объезда они проверили качество уборки Омска от мусора, который был собран во время большого субботника 20 апреля. Качество уборки было поручено «срочно подтянуть». Губернатор подчеркнул, что нужно максимально быстро до утра убрать все пакеты с контейнерных площадок и остальных мест.